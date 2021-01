Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 12 nouveaux cas importés de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 18h00 du 3 janvier, a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Photo d’illustration: VNA

Cinq patients nouvellement détectés ont été mis en quarantaine à Hanoi, parmi eux trois de nationalité sud-africaine sur le vol QR976 du 31 décembre 2020 de l’Afrique du Sud l’aéroport international de Nôi Bài, et deux autres de nationalité vietnamienne sur le vol VN18 du 31 décembre 2020 du Mexique à l’aéroport de Vân Dôn en transit en France.

Sept patients de nationalité vietnamienne ont été mis en quarantaine à Phu Yên dès leur arrivée à l’aéroport international de Cam Ranh sur le vol VN441 du premier janvier 2021 en provenance des Etats-Unis en transit à Incheon, en République de Corée.



Le bilan national s’est élevé à 1.494 cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 693 d’origine locale. Le nombre total de nouvelles contaminations depuis le 25 juillet s’est chiffré à 553.



Le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a rapporté que deux patients n°1356 et n°1403 ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 1.339.



Le pays a jusqu’à présent enregistré 35 décès, principalement des personnes âgées atteintes de graves maladies sous-jacentes.



Parmi les patients sous traitement dans des établissements médicaux, neuf ont été testés négatifs au SRAS-CoV-2 une fois, six deux fois et cinq autres encore trois fois.



Au total, 18.743 personnes qui ont été en contact avec les nouveaux cas de contamination ou revenues des zones épidémiques sont mises en quarantaine, dont 160 dans des hôpitaux, 17.008 dans des établissements de quarantaine concentrée et 1.575 à domicile. – VNA