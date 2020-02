La prévention de l’épidémie du coronavirus à l'hôpital général de la ville de Da Nang (Centre). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le site Asia Times a publié le 30 janvier un article sur les réactions rapides du gouvernement vietnamien face aux évolutions de l’épidémie du coronavirus.

Selon l’article, la comparaison faite par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc selon laquelle la prévention du nouveau coronavirus est comme « une lutte contre les ennemis » montre à quel point il est important de conjuguer les efforts du gouvernement et de la population dans cette lutte.

Le gouvernement vietnamien a réagi à temps, indique l’article qui ajoute que les services compétents et les autorités locales coordonnent leurs actions dans ce travail.

Le Vietnam a suspendu la délivrance de visa touristique aux personnes en provenance des zones épidémiques en Chine. Cela aura des impacts sur le tourisme et l’économie vietnamienne dans l’ensemble.

Toutefois, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le gouvernement acceptera des pertes économiques pour défendre la vie et la santé de la population, selon l’article.

Le nCoV, qui est apparue dans la province de Wuhan en Chine, a fait 362 morts (361 en Chine et un aux Philippines) et contaminé plus de 17.000 personnes, l’épidémie a touché 26 pays et territoires.

Le Vietnam a détecté huit cas de nCoV : deux père et fils chinois, quatre citoyens vietnamiens revenus de Wuhan, un réceptionniste vietnamien ayant des contacts étroits avec des Chinois infectés et un citoyen américain. Le 1er janvier, le Premier ministre Nguyên Xuan Phuc a signé une décision sur la déclaration de l’épidémie de coronavirus au Vietnam. - VNA