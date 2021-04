Photo d'illustration: Internet

Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le gouvernement des États-Unis vient d'organiser un séminaire virtuel à Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération américano-vietnamienne dans le développement de l'infrastructure aérienne du Vietnam.

Plus de 80 représentants des secteurs public et privé des deux pays ont discuté des opportunités et des domaines de coopération alors que les deux pays se préparent au lancement des vols directs.

L'événement a également vu la participation des représentants de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (Federal Aviation Administration – FAA), l'Administration de la Sécurité des Transports des États-Unis (Transportation Security Administration - TSA), du département du Commerce des États-Unis et l'Agence pour le commerce et le développement des États-Unis (USTDA).

Des entreprises américaines de premier plan, notamment Autodesk, Boeing, Collins Aerospace, Haskell, Honeywell, Mitre, Rapiscan, JBT Aerotech, Turner Construction et Tyco Security, ont partagé des expériences pratiques et des solutions innovantes dans le développement des aéroports et ont échangé des opportunités pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Vietnam.

Dans le même temps, des représentants de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) et des aéroports du Vietnam ont partagé des informations concernant le plan de développement de l'infrastructure de l'aviation au Vietnam.

Auparavant, la compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways avait obtenu une licence pour transporter des passagers, des marchandises et des colis entre le Vietnam et les États-Unis accordé par le département américain des Transports.

En conséquence, Bamboo Airways sera autorisée à effectuer des vols sans correspondance avec des gros-porteurs Boeing 787-9 Dreamliner, en provenance des principaux aéroports du Vietnam à destination de tous les aéroports internationaux des États-Unis.

Selon les experts, le potentiel du marché de l'aviation entre les deux pays est énorme, avec environ 700.000 passagers chaque année.

Outre sa pénétration du marché américain, Bamboo Airways portera sa flotte à 40 avions d'ici la fin de cette année, contre 30 actuels. La compagnie aérienne souhaite lancer des vols vers de nouvelles destinations, notamment les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni cette année si la situation de la pandémie COVID-19 s'améliorait. -VNA