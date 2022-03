Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La ministre vietnamienne de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra et l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery ont signé le 31 mars à Hanoï un accord de coopération dans la fonction publique et la modernisation administrative.

Selon Pham Thi Thanh Tra, la signature de cet accord de coopération vise à renforcer l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans l'administration publique entre le Vietnam et la France ; à fournir des orientations de coopération dans les temps à venir ainsi qu'à identifier des activités de coopération précises.

Les deux parties ont discuté et sont parvenues à un accord avec l'Université de Management de Normandie pour organiser des activités pratiques dans le cadre de l’accord de coopération et au service des priorités du ministère vietnamien de l'Intérieur en matière de formation de jeunes dirigeants pour la période 2022-2025.

L'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a déclaré que cet accord était le fruit d'une coopération dans le domaine administratif entre la France et le Vietnam au cours des 20 dernières années. Il a affirmé que la partie française était prête à coopérer avec le Vietnam dans la mise en œuvre du contenu de cet accord triennal.

Selon l'accord signé, les deux parties mèneront des activités conjointes sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans l’édification de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique ; la transformation numérique de l’administration ; la gestion de dossiers et de documents numériques formés dans les activités publiques ; la politique d'égalité des sexes…

Les deux parties coopéreront dans le domaine du régime salarial pour les fonctionnaires ; l’échange d’expériences et de pratiques sur l'organisation de l’administration locale ; la formation de fonctionnaires… - VNA