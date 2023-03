Hanoi (VNA) - Le 24 février à l’hôtel Saigon - Dông Hà, province de Quang Tri (Centre), le groupe Saigontourist et le Comité populaire provincial ont signé un accord de coopération sur le développement touristique pour la période 2023-2025.

Cérémonie de signature de l’accord de coopération touristique entre Saigontourist et Quang Tri. Photo : Saigontourist/CVN

L’accord marque une nouvelle étape pour concrétiser et renforcer les relations entre Hô Chi Minh-Ville et Quang Tri ainsi qu’entre Saigontourist et cette province du Centre. L’objectif est de promouvoir la coopération dans le développement du tourisme, l’investissement, la formation professionnelle pour faire de l’industrie du tourisme, étape par étape, un secteur économique de premier plan de la province. Le groupe renforcera également son développement commercial à Quang Tri, qui a encore beaucoup de potentiels à exploiter en profondeur”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.En vertu du texte, les deux parties mettront en œuvre conjointement des activités de coopération pour créer de nouveaux produits et services touristiques à Quang Tri et d’autres localités voisines. Elles renforceront les activités de promotion du tourisme dans le pays et à l’étranger ; et la formation de ressources humaines de qualité pour le tourisme de la province.Pham Huy Binh a informé que l’agence de voyage Saigonttourist Travel était invité à encourager des partenaires et unités membres du groupe à développer et à vendre les produits touristiques ainsi qu’à étudier la mise en place d’une succursale de Saigontourist Travel à Quang Tri. En ce qui concerne les ressources humaines, l’École d’hôtellerie-restauration Saigontourist continuera à soutenir la formation et le perfectionnement professionnel en faveur du tourisme de cette localité.“L’accord de coopération 2023-2025 entre Quang Tri et Saigontourist revêt une grande importance pour la promotion des destinations et la revitalisation de l’industrie touristique. C’est également l’opportunité d’établir de nouveaux produits, services et itinéraires touristiques typiques, et de promouvoir des atouts locaux en les ressources naturelles et de monuments. Cette coopération contribuera à stimuler le développement du tourisme et, en même temps, à montrer la solidarité de Saigontourist envers le développement socio-économique de Quang Tri”, a indiqué Hoàng Nam.