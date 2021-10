Inondation en 2020 dans le Centre du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le thème de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe (IDDR) (le 13 octobre) cette année se concentre sur la "Coopération pour surmonter le double défi".

Le chef adjoint du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, Tran Quang Hoai, a déclaré vendredi 8 octobre que la coopération pour surmonter le double défi était la clé pour aider les pays à surmonter l'épidémie afin de reprendre leur économie et de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles.

Le Vietnam tient à souligner que le monde en général et la région de l'ASEAN en particulier font face au COVID-19 et l'évolution des catastrophes naturelles compliquée et extrême à l'échelle mondiale, a-t-il annoncé.

Le Vietnam met en œuvre la politique de promotion de la diplomatie vaccinale pour augmenter la couverture vaccinale la plus précoce pour tous les habitants.

Lors des inondations historiques dans le Centre en octobre 2020, les organisations internationales nationales et étrangères ont soutenu les sinistrés d'une valeur totale de plus de 25 millions de dollars.

Inondation en 2020 dans le Centre du Vietnam. Photo: VNA

En outre, des partenaires ont échangé des informations et transféré des technologies liées à la gestion des risques de catastrophe pour que les pays en développement puissent renforcer leur résilience aux catastrophes naturelles et aux épidémies.

La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe a été désignée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 pour célébrer les efforts mondiaux dans la lutte contre les catastrophes naturelles et encourager les individus et les gouvernements à se donner la main pour créer un environnement plus sûr contre les catastrophes naturelles.

Depuis 2009, la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe est fixée au 13 octobre de chaque année. L'ASEAN profite également de cette occasion pour célébrer la Journée de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes. -VNA