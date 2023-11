Les deux ministères signent un protocole d'accord sur la coopération intégrale dans le domaine de l'environnement. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh, s'est entretenu le 1er novembre au soir à Hanoï avec la ministre sud-coréenne de l'Environnement, Han Wha-jin, en visite de travail au Vietnam.



Lors de leur entretien, le ministre Dang Quoc Khanh a émis son espoir que la ministre Han Wha-jin continuerait à promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'environnement pour le développement durable.



Selon lui, le programme sur les aides publiques au développement vertes de la République de Corée apportera un grand soutien au Vietnam pour qu’il mette en oeuvre les engagements pris lors de la COP26.



Indiquant que le Vietnam proposait d'accueillir le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) en 2025, Dang Quoc Khanh a émis son souhait que la République de Corée, avec ses expériences dans l'organisation réussie du deuxième Sommet P4G en 2021, aiderait le Vietnam à accomplir sa responsabilité.

Dang Quoc Khanh a par ailleurs suggéré au ministère sud-coréen de l'Environnement de continuer à soutenir la finalisation et l'organisation de la mise en œuvre des réglementations concernant la Responsabilité élargie des producteurs (REP).



De son côté, Han Wha-jin s'est déclarée convaincue que les deux pays continueraient à déployer des efforts conjoints sur de nombreux aspects pour réduire les émissions de carbone en élargissant leur coopération dans des projets de réduction des émissions dans le monde.

Elle a déclaré espérer que le Vietnam accorderait plus d'attention et de coordination à des projets concernant la valorisation énergétique des déchets, les biocarburants, etc.

La République de Corée soutiendra le Vietnam, afin que les deux parties puissent mettre en œuvre les engagements internationaux dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réponse au changement climatique en faveur du développement durable, selon Han Wha-jin.



A cette occasion, les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur la coopération intégrale dans le domaine de l'environnement entre leurs ministères. -VNA