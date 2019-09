Séance de travail entre la VNA et le Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord) le 24 septembre. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) – L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a eu une séance de travail le 24 septembre avec le Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord) pour évaluer des résultats du programme de coopération dans le secteur de la communication pour la période 2015-2019.

Cette séance de travail tenu dans la ville de Viet Tri a suscité entre autres la présence de Nguyen Duc Loi, directeur général de la VNA, et de Bui Van Quang, président du Comité populaire de Phu Tho.

Au cours de ces dernières années, la VNA et le Comité populaire de la province de Phu Tho ont intensifié les échanges d’informations pour présenter à temps, de manière globale, des acquis marquants de Phu Tho.

Ce programme de coopération entre la VNA et Phu Tho permet d’augmenter les informations sur les réalisations remarquables, le potentiel, les atouts et les avantages de Phu Tho dans divers domaines. Il contribuera également à rectifier les informations inexactes et à rejeter les informations erronées concernant la situation provinciale.

Ces dernières années, plus de 2.000 articles sur la province de Phu Tho réalisés par des correspondants de la VNA ont été publiés sur diverses publications de la VNA. Les informations sur la province de Phu Tho seront publiées sur le site https://vnanet.vn et dans les publications de la VNA, dont le journal Tin Tuc, le journal électronique VietnamPlus (https://www.vietnamplus.vn), les quotidiens Vietnam News et Le Courrier du Vietnam, et aussi sur vnews.gov.vn. Plusieurs informations seront traduites en anglais, en français, en espagnol et en chinois.

Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a souhaité que les autorités provinciales créent les conditions favorables aux activités de ses correspondants pour couvrir à temps des événements, activités survenus dans cette localité.

La VNA compte actuellement 63 bureaux de représentations dans toutes les villes et provinces du pays, outre 30 autres à l’étranger. Elle maintient des coopérations avec plus de 40 agences de presse dans le monde. Les informations de la VNA sont traduites en plusieurs langues étrangères et accessibles aux lecteurs de différents pays. -VNA