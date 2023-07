Conférence tenue le 3 juillet à Hanoi. Photo: VNA Conférence tenue le 3 juillet à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les Services de l'Industrie et du Commerce de Hanoi et de Vientiane ont partagé leur expérience de la gestion de l'État dans le domaine de l'industrie et du commerce, lors d’une conférence tenue le 3 juillet à Hanoi.

L'événement visait à concrétiser leur accord de coopération pour la période 2022 – 2025, signé le 4 novembre 2022 à Vientiane.

Les deux parties ont axé leurs discussions sur l'amélioration de la gestion du secteur, la main-d’œuvre, la stabilisation du marché, la promotion du commerce, le développement des systèmes de distribution One District One Product (ODOP) et One Commune One Product (OCOP), des zones de matières premières pour la production, l'acheminement des marchandises vers les supermarchés et les centres commerciaux des deux villes et la promotion de la consommation de produits artisanaux traditionnels.

Ils ont également réfléchi au développement des produits artisanaux des villages de métiers traditionnels, en se concentrant sur des conceptions de produits respectueuses de l'environnement et adaptées à l'exportation, ainsi qu'à des solutions de formation professionnelle dans les villages artisanaux des deux capitaux.

L'année dernière, les exportations de Hanoi vers le Laos étaient estimées à 200 millions de dollars, soit 1,2% des exportations totales de Hanoi, en hausse de 20% en glissement annuel. Ses produits principaux comprennent les minéraux, les machines et équipements, les composants électroniques-ordinateurs, représentant respectivement 14,8%, 14,4% et 5,3% du total.

Parallèlement, ses importations en provenance du Laos ont atteint 211 millions de dollars, soit 0,5% de ses importations totales, en hausse de 12,6% d'une année sur l'autre, principalement des produits agricoles, des engrais et des denrées alimentaires.

Lors d'une récente visite au Laos de la vice-présidente permanente du Conseil populaire municipal Phung Thi Hong Ha, pas moins de 13 protocoles d'accord entre Hanoi et des entreprises lao ont été signés.

Le directeur du Service de l'industrie et du commerce de Vientiane, Vanmany Phimmasan, a exprimé l'espoir que Hanoi organiserait des activités efficaces de promotion du commerce et encouragerait les investissements lao dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles et le transfert de technologie, aidant ainsi les produits lao à pénétrer dans les chaines de distribution de Hanoi. -VNA