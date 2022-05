Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An. Photo: VNA



Londres (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An et la secrétaire d'État britannique au Commerce international Penny Mordaunt ont coprésidé le 25 mai à Londres la 12e réunion du Comité mixte Vietnam-Royaume-Uni sur la coopération économique et commerciale (JETCO12).

A cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la diplomatie, la COP26 et les énergies renouvelables, les secteurs des produits agricoles, alimentaires et des boissons, les technologies financières, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l'éducation, l'industrie, la gestion du marché et la défense commerciale, etc.

La partie britannique est prête à partager ses expériences, à soutenir le Vietnam en matière de capitaux et de technologies pour mettre en œuvre des projets d'énergies renouvelables, éoliens offshore, etc.

La secrétaire d'État Penny Mordaunt a affirmé que les questions abordées lors de JETCO 12 étaient vraiment pratiques et concrètes. Les deux parties se coordonneront étroitement et mettront tout en œuvre pour résoudre de manière approfondie et efficace les questions données lors de cette réunion, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le même jour, les ministères vietnamiens de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture et du Développement en collaboration avec le ministère britannique du Commerce international (Department for International Trade, DIT) ont organisé un forum visant à connecter les entreprises Vietnam-Royaume-Uni.

Les participants ont discuté des perspectives de coopération commerciale et d'investissement entre les entreprises des deux pays dans l'agriculture, l'éducation, les énergies renouvelables, etc. Il s'agissait également d'une bonne occasion pour les entreprises des deux pays de se rencontrer, d'étudier les besoins de chacun afin d'établir les partenariats et de profiter au maximum les avantages offerts par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA).

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien, le Royaume-Uni est un grand partenaire et fiable pour l'économie vietnamienne en général et son agriculture en particulier. Il a émis son souhait d'attirer les investissements des entreprises britanniques dans la production agricole de haute technologie, la transformation, la conservation et la distribution des produits agricoles et alimentaires.

Pour sa part, la secrétaire d'État Penny Mordaunt a estimé que le Vietnam était un marché le plus dynamique dans la région Indo-Pacifique. Selon elle, les deux pays disposent d'un énorme potentiel de coopération dans le commerce.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long prend la parole du forum. Photo: VNA



L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long a souligné trois domaines importants dans lesquels le Vietnam et le Royaume-Uni peuvent particulièrement promouvoir leur coopération, à savoir les énergies renouvelables, l'éducation et le commerce.

En conclusion, le vice-ministre Dang Hoang An s'est déclaré convaincu que les entreprises britanniques s'en sortiront bien et seront satisfaites en menant des affaires au Vietnam. -VNA