La signature des accords entre la CBF et des localités, entreprises vietnamiennes à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Fondation de la bioindustrie Chuncheon (CBF) de la République de Corée a signé des accords de coopération avec des localités et entreprises vietnamiennes du secteur des biotechnologies, dans le cadre d’un séminaire organisé le 18 juin à Ho Chi Minh-Ville.



La CBF a signé des accords avec les Services des Sciences et des Technologies de la ville de Can Tho, des provinces de Soc Trang et Ben Tre (delta du Mékong), afin d’accélérer la recherche et l'extraction de plantes médicinales locales pour la création de produits de santé.



Can Tho et Ben Tre ont passé des commandes pour la CBF afin de créer des kits de test rapide de substances toxiques dans les échantillons agricoles et alimentaires.



La CBF a également signé des accords de coopération avec des entreprises vietnamiennes afin de promouvoir la recherche scientifique et technologique entre les deux pays. Les deux parties travailleront ensemble afin de fournir du personnel pour participer à des activités et programmes sur le développement de l’écosystème start-up, le transfert de technologies, la promotion du commerce mondial et les échanges d’informations en biotechnologie.

Ce séminaire a été organisé par la CBF et Saigon Innovation Hub (Sihub). Selon son directeur exécutif Huynh Kim Tuoc, Sihub compte organiser cette année plusieurs programmes afin de renforcer les liens entre le Vietnam et des partenaires étrangers dans les sciences et les technologies.



Depuis mai 2019, Sihub a participé au transfert d’une dizaine de technologies japonaises et sud-coréennes en matière de traitement des déchets, de congélation et d'application de l'Internet des objets (IoT) dans l'agriculture.-VNA