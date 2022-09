Cérémonie de signature du mémorandum de coopération entre la VNA et la VNUHCM, le 13 septembre dans la mégapole du Sud. Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Hanoï (VNA) - L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNUHCM) ont signé, mardi 13 septembre dans la mégapole du Sud, un mémorandum de coopération en matière de communication, concernant notamment la vulgarisation des politiques d'éducation et de formation de la VNUHCM.



Le mémorandum de coopération prévoit l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'antenne de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) dans la région Sud et l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNUHCM) pour exploiter et promouvoir les points forts des deux parties, ainsi que développer leur coopération dans les programmes de communication.



Selon ce protocole, les deux parties coopéreront pour diffuser les directives et les politiques du Parti et de l’État sur le développement de l’éducation et de la formation, des sciences et des technologies. L’accord servira également à identifier et promouvoir les opportunités de rapprochement avec des investisseurs. Les deux parties élaboreront des programmes et des plans de coopération conformément à leurs fonctions et tâches.



L'antenne de la VNA dans le Sud créera des conditions favorables pour que la VNUHCM vulgarise ses réalisations en matière de formation et de recherche scientifique sur les plateformes médiatiques de la VNA. En échange, la VNUHCM soutiendra celle-ci en termes d’aspects académiques et d’expertises dans des domaines d’intérêt commun.



Sur la base des besoins de la VNUHCM, la VNA au Sud lancera des plans pour évaluer le potentiel et les avantages de la recherche scientifique sur différents supports (bulletins d'information, journaux imprimés et électroniques en langue vietnamienne et dans de nombreuses langues étrangères, ainsi que sur sa chaîne de télévision).



Coopération pour le développement commun



Lors la cérémonie de signature, Nguyên Quôc Tuân, directeur de l'antenne de la VNA dans la région Sud, a exprimé sa satisfaction devant les réalisations obtenues après 27 ans d’existence de la VNUHCM, l'un des 150 meilleurs établissements universitaires d'Asie et celui ayant le plus grand nombre de programmes de formation accrédités au niveau international dans le pays. Par ailleurs, elle est une université reconnue, surtout pour la qualité de ses formations en matière de sciences, de technologies, d'innovation, de culture et de connaissances vietnamiennes.



Selon Nguyên Quôc Tuân, la VNUHCM est également un centre de formation universitaire et post-universitaire pour la recherche scientifique et technologique, aux normes internationales. Elle joue un rôle important dans le système d'enseignement supérieur du Vietnam.



Pour soutenir fermement le plan stratégique pour la période 2021-2025 de la VNUHCM, dot trois groupes de stratégies pour l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la gouvernance universitaire, la formation et la recherche scientifique, et la construction d’une zone universitaire verte et intelligente, M. Tuân estime que la coopération des deux unités contribuera à la mise en œuvre effective des idées et des valeurs fondamentales de service communautaire et de développement social.



"L'antenne de la VNA dans la région Sud est prête à accompagner la VNUHCM pour remplir les tâches politiques assignées par le Parti et l’État, en particulier pour répondre à la demande de ressources humaines de haute qualité à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces méridionales", a-t-il insisté.



Concernant l’objectif commun des deux parties, le Professeur agrégé-Docteur Nguyên Minh Tâm, directeur adjoint de la VNUHCM, espère que les deux unités renforceront davantage leur coopération et l’organisation de nombreux activités communes pour promouvoir le développement mutuel, notamment dans le domaine de la formation aux médias, permettant aux étudiants de la VNUHCM de visiter la VNA et d'apprendre de ses expériences.



Afin de mettre en œuvre efficacement le programme de coopération, le Nguyên Minh Tâm a également suggéré que les deux parties promeuvent leurs capacités et leurs forces pour mener à bien les activités en fonction des fonctions et tâches qui leur sont assignées comme mettre en œuvre des activités de formation et de conseil dans les activités de formation professionnelle en journalisme, communication et marketing, coopération en matière de communication. - CVN/VNA