Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 26 octobre une conversation en ligne avec le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson.

Photo : VNA



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam continuait de s'engager fermement à contribuer à l'effort mondial de réponse au changement climatique et à travailler en étroite collaboration avec le Royaume-Uni pour assurer le succès de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26).

Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction devant les forts développements du Partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni et ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour accélérer la concrétisation des orientations de coopération dans divers domaines. Ils ont convenu de reconnaître bientôt le passeport vaccinal de l'autre.

Pham Minh Chinh a de nouveau remercié le gouvernement britannique pour son soutien rapide et opportun, avec l’octroi de 415.000 doses de vaccin AstraZeneca au Vietnam.



Boris Johnson a hautement apprécié la prévention et le contrôle du COVID-19 au Vietnam et a annoncé que le Royaume-Uni donnerait davantage au Vietnam du matériel médical d'une valeur de 500.000 livres.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié et a suggéré que le Royaume-Uni continue de soutenir le Vietnam dans l'accès aux vaccins et aux médicaments pour le traitement du COVID-19, en développant l'industrie pharmaceutique, en particulier en transférant la technologie pour produire des vaccins anti-COVID-19.

Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt mutuel, soulignant l'importance d'assurer la liberté de navigation, de survol, la sécurité et la paix en Mer Orientale et de faire respecter le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982), qui est considéré comme un cadre juridique pour toutes les activités en mer et océan.

Pham Minh Chinh a invité Boris Johnson à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée. -VNA