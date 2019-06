Pour la première fois, le Vietnam a participé au Sommet du G20 tenu en novembre 2010, à Séoul, en République de Corée. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été invité à participer pour la première fois au Sommet du G20 en 2010 en tant que président de l'ASEAN.

En tant qu'hôte de l'APEC en 2017, le Vietnam a été invité au sommet du G20 et à ses réunions connexes tenues en Allemagne. Lors de ce sommet, le Vietnam a apporté ses contributions responsables au sommet et à ses réunions connexes, ainsi qu’aux activités du G20 en 2017, contribuant à élever sa position pour l’Année de l’APEC 2017.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au G20 de créer un nouveau cadre mondial pour promouvoir le libre-échange, le transfert de technologies des produits et services numériques, outre d’examiner la création d’un forum mondial sur la start-up pour partager des expériences et de procéder à la start-up innovante.

De nombreuses initiatives du Vietnam ont été mentionnées dans la Déclaration commune du G20, à savoir le renforcement de la coopération internationale face aux problèmes économiques mondiaux, au développement inclusif et durable, à l'agriculture et la sécurité de l’eau, à l’emploi dans l’économie numérique...

En outre, le Vietnam a collaboré avec d’autres pays pour promouvoir les intérêts et préoccupations communes des pays en développement dans le commerce et l’investissement internationaux, la lutte contre le changement climatique, la réforme de la gouvernance financière et économique mondiale...



Le Sommet du G20 aura lieu les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon. Le sommet comprendra quatre séances, lesquelles se concentreront sur l’économie mondiale, le commerce et l’investissement ; l’innovation et l’économie numérique ; le développement durable, l’emploi, la femme et la santé ; l’environnement, l’énergie et le changement climatique.

La participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à ce sommet vise à affirmer la politique extérieure fixée par le XIIe Congrès national du Parti, en participant activement et en valorisant son rôle lors des mécanismes multilatéraux, ce pour contribuer à continuer de promouvoir le rôle, d’améliorer la qualité et l'efficacité du travail extérieur multilatéral, à faire la promotion de l'image du Vietnam qui se développe dynamiquement, et est un partenaire fiable et responsable de la communauté internationale.

Fondé en 1999, le G20 comprend les 7 pays industrialisés (G7) (États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni, Italie, Canada), l'Union européenne (UE), la République de Corée, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud et la Turquie. Le G20 représente les deux tiers de la population mondiale, 90% du PIB mondial et 80% du commerce international.

Le G20 a organisé 12 sommets pour discuter des problèmes majeurs de l’économie mondiale, adopter de nombreux documents et accords importants sur la lutte contre la crise financière mondiale afin de stimuler la croissance, le commerce, l’investissement, l’innovation, la résilience au changement climatique, la prévention des épidémies, etc. -VNA