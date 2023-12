Selon le récent rapport publié par Google, Temasek et Bain & Co, le Vietnam est l’un des “points lumineux”de l’économie numérique en Asie du Sud-Est. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - L’Office général des statistiques vient de réaliser une enquête pour évaluer la contribution du numérique à l’économie nationale. Résultat : la part de la valeur ajoutée de ce secteur dans le Produit intérieur brut (PIB) national au cours de la période 2020-2022 est estimée à 12,75%.



L’économie numérique dans le secteur tertiaire présente la contribution la plus élevée au PIB, atteignant 6,59% sur la période 2020 à 2022. Le taux dans le secteur de l’industrie et de la construction a atteint 6,11% et celui dans le secteur de l’agriculture et de la pêche présente la proportion la plus faible, environ 0,05%.



L’ampleur de l’économie numérique a tendance à augmenter, démontrant que les efforts du gouvernement pour promouvoir le développement des technologies de l’information et de la communication et la numérisation des secteurs économiques portent leurs fruits. Les autres secteurs fortement numérisés sont le commerce, l’énergie (électricité, gaz, eau…), les médias, la finance et l’immobilier. Certains secteurs sont à la peine dans leur proces-sus de numérisation, comme les soins vétérinaires, les activités sociales, les produits du tabac, ou encore le traitement de la pollution et de gestion des déchets.

Paiements numérisés

Selon l’Office général des statistiques, l’économie numé-rique a apporté d’importantes contributions à l’économie nationale. Elle se développe fortement dans certaines provinces et villes telles que Hai Phong, Bac Ninh, Thai Nguyên et Vinh Phuc. Cependant, en raison des caractéristiques économiques de chaque localité, cette proportion diffère d’une province ou ville à l’autre. En 2022, parmi les 63 provinces et villes gérées au niveau central, cinq provinces et villes ont une proportion de valeur ajoutée de l’économie numérique dans le PIB supérieure à 20% ; sept, de 10 à 20% ; 44, de 5 à 10%, et seulement sept ont une proportion inférieure à 5%.

Au Vietnam, l’économie numéri-que a décidément le vent en poupe. Elle a même le rythme de croissance le plus rapide de tout le Sud-Est asiatique. C’est ce qui ressort d’un rapport publié récemment par Google, Temasek Holdings et Bain & Company, qui ne fait que confirmer une tendance déjà très nette sur le terrain.

L’économie numérique du Vietnam se développe dans la bonne direction. Photo : VNA/CVN

Premier constat : les paiements numérisés commencent à devenir monnaie courante au Vietnam. Le gouvernement les encourage ouvertement, de même que les banques commerciales. Quant aux QR codes, ils se sont popularisés et généralisés au point d’être véritablement “entrés dans les mœurs” .

En ce qui concerne le commerce électronique, le pays a enregistré une croissance de 11% entre 2022 et 2023. Le taux de croissance annuel composé (Compound Annual Growth Rate) pourrait, quant à lui, atteindre 22% d’ici 2025 et générer de ce fait une valeur brute de marchandises de 24 milliards d’USD. Cette tendance devrait d’autant plus se confirmer que la Banque d’État du Vietnam cherche à instaurer cette pratique des paiements numérisés, y compris dans les zones rurales et reculées.

Il faut ajouter à cela la reprise observée dans le secteur du tourisme, où la plupart des transactions se font désormais de façon dématérialisée, ce qui nefait qu’accroître le phénomène. Pour Marc Woo, en charge du Vietnam pour Google Asie-Pacifique, il est clair que l’économie numérique s’y développe dans la bonne direction. Le pays n’en demeure pas moins confronté à la nécessité d’attirer des investissements s’il veut pouvoir être le maillon fort des chaînes d’approvisionnement.



Services financiers

Selon le rapport précité, le volume total des marchandises (GMV) de l’économie numérique du Vietnam en 2023 devrait atteindre 30 milliards d’USD, soit une augmentation de 19% par rapport à 2022. Il sera porté à 42-45 milliards d’USD en 2025, et à 190-200 milliards en 2030. Dans lequel, le GMV du commerce électronique a contribué en 2023 à environ 16 milliards d’USD, les transports et l’alimentation à 3 milliards, les voyages en ligne à 5 milliards et le divertissement en ligne à 5 milliards.

En ce qui concerne les services financiers numériques, la valeur totale des transactions de paiements numériques (comprenant cartes de crédit, de débit, prépayées, A2A et portefeuilles électroniques) en 2023 est estimée à 126 milliards d’USD, et les prêts numériques à 4 milliards. Concernant les fonds de capital-investissement, une légère croissance a été enregistrée au premier semestre de cette année grâce aux activités dans plusieurs secteurs : l’entreprise, les technologies de la santé, les technologies de l’éducation, l’Intelligence artificielle, le Web3/crypto, les actifs, l’automobile…

“L’économie numérique du Vietnam a d’un grand potentiel de développement, grâce à la popularité des applications numériques et à une main-d’œuvre technologique nationale hautement qualifiée, qui stimulent l’innovation“, a déclaré Fock Wai Hoong, chef du Département Asie du Sud-Est du groupe Temasek. - CVN/VNA