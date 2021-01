Le membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Vuong Dinh Hue a présidé la séance. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant l'ordre du jour du 13e Congrès national du Parti, jeudi matin, 28 janvier, les délégués discutent des projets de documents.

Au nom du Présidium, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Vuong Dinh Hue a présidé la séance.

Lors de la session, les délégués ont discuté, analysé et clarifié le contenu de la promotion de la réforme administrative; la valorisation de la force du système politique et de toute la société dans la réalisation de l'objectif de réduction durable de la pauvreté dans les provinces montagneuses et les zones à minorités ethniques; l'éducation des idéaux révolutionnaires, du patriotisme, de la nourriture des aspirations chez les jeunes; la promotion des potentiels et atouts des localités...

Jeudi matin du 28 janvier, les délégués discutent des projets de documents soumis au 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Auparavant, le 27 janvier, 23 délégués des délégations des comités du Parti des villes et provinces, des agences, des secteur et des organisations de masse centrales ont donné leur avis.

Les interventions ont concentré sur l'évaluation et le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti associée à l'évaluation de 35 ans de Renouveau; des avis sur l'orientation et les tâches du développement socio-économique pendant 5 ans (2021 - 2025), des objectif jusqu'en 2030 et la vision pour le développement du pays jusqu'en 2045.

Selon le projet de document soumis au 13e Congrès national du Parti, les objectifs généraux de développement pour la période 2021-2025 et les années suivantes sont: améliorer la capacité de direction, et la force de combat du Parti; construire un Parti et un système politique transparants, forts et intégrales; consolider la confiance du peuple vis-à-vis du Parti, de l'État et du régime socialiste; susciter des aspirations de développement d'un pays prospère et heureux, en promouvant la volonté et la force d'une grande solidarité nationale alliée à la puissance du temps; promouvoir de manière globale et synchrone l’œuvre de Renouveau, l'industrialisation et la modernisation; construire et protéger fermement la Patrie, en maintenant un environnement pacifique et stable; faire des efforts pour faire le Vietnam un pays développé à l'orientation socialiste vers le milieu du 21e siècle.

S’agissant des objectifs concrets, d'ici 2025, le Vietnam s'efforce d'être un pays en développement avec une industrie moderne, dépassant le niveau de revenu intermédiaire faible; deveant en 2030 un pays en développement avec une industrie moderne, un revenu moyen élevé; en 2045, un pays développé à revenu élevé.

Enfin, les documents soumis au 13e Congrès national du Parti ont avancé 6 priorités parmi des tâches et les solutions. -VNA