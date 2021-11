Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement a tenu le 6 novembre une réunion périodique d’octobre 2021, sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Selon un rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, les activités des entreprises ont connu un rétablissement, les entreprises ayant repris leurs activités ont augmenté de 29,8% par rapport au mois précédent. Le chiffre d'affaires à l’export en octobre a augmenté de 6,4% par rapport au mois précédent.

La Banque d'État a continué d'assurer l'approvisionnement en capital de l'économie. Le système bancaire a continué de soutenir les entreprises. L'inflation était sous contrôle.

S'exprimant lors de la réunion, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que par rapport à un mois précédent, le nombre de cas intracommunautaire avait diminué de 66,7% ; le nombre de décès a chuté de 64,6% et le nombre de cas en traitement a baissé de 97,3 %. Cela démontre, pour une part importante, l'efficacité de la vaccination. À ce jour, 88 millions de doses du vaccin ont été administrées.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'en octobre, il y avait eu de nombreux événements nationaux et internationaux importants. Toujours en octobre, le gouvernement a publié la résolution 128/NQ-CP sur les réglementations temporaires sur « l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du COVID-19 » et le ministère de la Santé a publié la décision 4800/QD-BYT pour concrétiser la résolution 128 /NQ-CP.

Le Premier ministre a souligné que «il n'y a pas de choix parfait mais seulement le choix optimal » et l'optimalité est prouvée par la pratique. Alors, « il ne faut pas être subjectif ou négligent » dans la prévention et le contrôle de l’épidémie. Il a ordonné de découvrir bientôt les foyers épidémiques et les maîtriser rapidement ; de promouvoir l'esprit de solidarité dans la réalisation du double objectif.

Photo : VNA

Concernant la situation socio-économique, le Premier ministre a affirmé qu'il y a beaucoup de points positifs : maîtrise de l'épidémie, mise en œuvre drastique des politiques de sécurité sociale, promotion de la stratégie vaccinale. En octobre, les activités de production, commerciales et industrielles se sont redressées. L'importation et l'exportation ont maintenu une croissance positive ; l'excédent commercial a atteint 160 millions de dollars. L'inflation était bien maîtrisée.



Malgré ces résultats remarquables, le Premier ministre a demandé de ne pas être subjectif, de reconnaître clairement les risques et les défis. L'épidémie reste encore compliquée ; les risques de dette publique, la pression inflationniste... se demeurent et les entreprises sont toujours confrontées à des difficultés. Le Premier ministre a déclaré qu'il était nécessaire d'accélérer le taux d'injection et de s'efforcer d'injecter tous les vaccins restants en novembre.

A propos les tâches futures, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de poursuivre les objectifs suivants : s'adapter en toute sécurité et de manière flexible, contrôler efficacement du COVID-19 dans le sens de gestion des risques, de promotion de la reprise économique, de garantie de la sécurité sociale et d’exploitation efficace des accords de libre-échange. -VNA