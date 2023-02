Quang Ninh (VNA) - Auparavant, la seule façon pour les touristes d’admirer le panorama de la baie de Ha Long à Quang Ninh était de gravir une montagne. Aujourd’hui, ils peuvent le faire en hydravion. Une toute nouvelle expérience qui offre un point de vue imprenable sur la magnifique baie.

L'hydravion permet de jouir d'une vue époustouflante sur la baie de Ha Long.

Depuis que la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), a été reconnue patrimoine mondial naturel par l’UNESCO, elle a accueilli des millions de visiteurs chaque année. De nombreux nouveaux services se sont développés pour proposer les meilleures expériences possibles aux touristes.

Profiter d’une vue panoramique

Ha Long peut se visiter à toutes les saisons. Ici, les circuits touristiques sont de plus en plus diversifiés. Auparavant, les itinéraires se limitaient à des tours en jonque ou en bateau de plaisance. Mais maintenant, depuis la fenêtre d’un hydravion, les touristes pourront encore plus apprécier la beauté pittoresque du site.

L’hydravion est un avion muni de deux flotteurs capable de décoller et atterrir sur l’eau. À l’intérieur, on retrouve tout l’équipement d’un avion ultramoderne, avec un radar météorologique, un GPS et un réseau de suivi des tempêtes. Tout cela pour garantir la sécurité des passagers.

C’est une toute nouvelle façon de découvrir la baie, et une nouvelle étape dans le processus de diversification des activités touristiques de Quang Ninh. En effet, la province cherche à développer des services touristiques modernes, pour devenir un centre touristique de niveau international.

Offrant une vue panoramique sur les imposantes îles de Dâu Bê, Công Do et Bô Hon, un guide accompagne les visiteurs durant le tour et leur permet d’en apprendre davantage sur l’histoire et les mythes liées à la baie de Ha Long.

Les voyageurs peuvent également opter pour un tour en hydravion combiné avec une croisière, profiter de repas typiquement vietnamiens et s’adonner à d’autres activités nautiques comme la baignade ou le kayak. Idéal pour apprécier tout ce que la baie a à offrir.

Les touristes font l'expérience de voler dans un hydravion Cessna Caravan C208B-EX à Ha Long.

L’hydravion utilisé est un Cessna Caravan C208B-EX, un gros avion monomoteur, très sûr, fabriqué en 2014 et importé des États-Unis.

Cet hydravion répond aux exigences de sécurité les plus strictes de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV). Le commandant de bord et son adjoint ont été formés à Sydney, en Australie, et ont obtenu leurs licences après plus de 6.000 heures de vol.

Admirer la beauté pittoresque

Durant le vol en hydravion, les touristes captent toujours les fréquences 3G et ainsi diffuser leur vol en direct sur les réseaux sociaux !

À l’embarquement, le commandant de bord donne des informations sur le vol et des instructions de sécurité. De plus, un guide présent lors du vol donnera aux passagers des précisions sur les lieux survolés.

Actuellement, il existe trois options pour les touristes souhaitant prendre un hydravion au Vietnam : un itinéraire, une découverte de paysages ou un vol charter.

Les voyageurs réservent un billet aller-retour de Hanoï à Ha Long. Le trajet dure seulement 45 minutes et le prix est d’environ 35 millions de dôngs. L’avion transporte jusqu’à huit passagers, soit un peu plus de 4 millions de dôngs par personne.

Les voyageurs peuvent aussi embarquer depuis le port de Tuân Châu, à Quang Ninh. Un vol afin de contempler les îles et les villages de pêcheurs prend 25 minutes et ne coûte que 1.500.000 dôngs par personne.

Choisir un vol charter est l’option la plus “luxueuse”. Les touristes réservent leur propre itinéraire de vol. Les hydravions atterrissent à plus de 20 endroits au Vietnam et au Cambodge. Depuis l’aéroport de Nôi Bài, ils volent vers Ha Long, Huê, Dà Nang, Nha Trang, Phan Thiêt, Phu Quôc, Cân Tho, Sihanoukville ou Siem Reap sans que les voyageurs n’aient à faire la queue.

Sauf conditions météorologiques défavorables, les hydravions peuvent voler en hiver ou en été. -CVN/VNA