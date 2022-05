Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une séance de consultation sur l'exportation des produits aquatiques vers le marché du RCEP pour aider les entreprises à se renseigner des informations et chercher des opportunités de coopération en la matière aura lieu le 26 mai dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Selon l'Agence de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commece, l'exportation des produits aquatiques fait partie toujours en tête des secteurs profitant des privilèges des accords de libre-échange, notamment l’accord du Partenariat économique régional global (RCEP).

Ainsi, lors de cette séance de consultation, les représentants du service chargé des affaires commerciales du Vietnam en Chine, au Laos, en Malaisie et à Singapour présenteront un aperçu général sur le marché des produits aquatiques et des normes et des conditions d'exportation vers ces marchés.

Actuellement, des produits aquatiques du Vietnam sont expédiés vers plus de 160 marchés à travers le monde, dont les pays membres du RCEP représentent 63,5% de la part de marché.

Une fois participées à cette séance de consultation, les entreprises vietnamiennes comprendront mieux des exigences du marché et les barrières techniques des pays du RCEP afin de prendre des mesures promouvant les exportations de manière efficace et durable vers ce marché dans les temps à venir.

L’accord de RCEP, rassemblant les 10 pays membres de l’ASEAN et l’Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée, couvrira un marché de 2,2 milliards de personnes, représentant environ 30% de la population mondiale, et un PIB total de 26,2 billions de de dollars. – VNA