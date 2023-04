Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de la gestion du travail à l'étranger (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam ont tenu un atelier de consultation sur les programmes et les activités de coopération dans le domaine de la migration de main-d'oeuvre pour la période 2024-2028.

Les participant ont discuté des priorités de la coopération future dans le domaine de la migration de main-d'œuvre au Vietnam, en se concentrant sur les activités visant à améliorer les capacités, à consolider la législation, à renforcer le dialogue avec les pays d'accueil, à fournir une aide sur l'orientation professionnelle, des informations et des conseils avant le départ, et soutenir la réintégration des travailleurs migrants à leur retour.

Ils se sont mis d'accord sur des objectifs communs pour une coopération future visant à promouvoir une migration sûre et légale de travailleurs migrants.

Le directeur du Département de la gestion du travail à l'étranger Dang Si Dung a hautement apprécié le soutien de l'OIM dans la fourniture d'informations et la diffusion de la loi sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger sous contrat et la publication de deux manuels de santé pour les travailleurs vietnamiens travaillant au Japon et en République de Corée.

Il a exprimé son désir de continuer à travailler avec l'OIM pour sensibiliser les travailleurs migrants et les aider à prendre des décisions justes.

Mme Park Mihyung, représentante en chef de l'OIM au Vietnam, a souligné l'engagement de l'OIM à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Vietnam pour promouvoir le développement des compétences des travailleurs migrants, en se concentrant non seulement sur l'offre de meilleures opportunités d'emploi, mais aussi sur l'amélioration de leur expérience de migration.

L'OIM apprécie les engagements importants pris par le gouvernement du Vietnam pour protéger les droits des travailleurs migrants vietnamiens et pour créer un environnement favorable à la promotion d'une migration de main-d'oeuvre sûre, a-t-elle déclaré. -VNA