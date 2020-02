Réunion de consultation entre les ministères vietnamien et japonais de la Défense. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Une réunion de consultation entre les ministères vietnamien et japonais de la Défense a eu lieu le 21 février à Tokyo pour préparer l'Année de l'ASEAN 2020.



Lors de la réunion, la partie vietnamienne a informé des activités, des contenus prévus pour 2020 en tant que président de l'ASEAN et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



La partie japonaise a exprimé sa conviction qu’avec une bonne préparation et ses capacités, le Vietnam organiserait avec succès d'importantes activités en 2020 telles que la réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+), le 10e anniversaire de l’ADMM+, la foire-expo internationale sur des équipements et l'industrie de défense au Vietnam, la conférence internationale sur le rôle des femmes et le maintien de la paix des Nations Unies...



Concernant la coopération bilatérale dans la défense, les deux parties ont convenu de promouvoir l'efficacité de leur coopération, en focalisant sur les échanges de délégations, en particulier celles de haut niveau ; le maintien et l’amélioration des mécanismes de coopération dont le Dialogue sur la politique de défense au niveau de vice-ministre ; la coopération dans le maintien de la paix des Nations Unies ; la cybersécurité ; la recherche et le sauvetage ainsi que le règlement des conséquences de la guerre.



Le même jour, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense, a eu un entretien avec son homologue japonais Nishida Yasunori.



Les deux parties ont convenu de soutenir et d’apprécier les résultats ainsi que l’unaminité de la réunion de consultation entre les ministères de la Défense des deux pays. En conclusion, les deux parties se sont mises d’accord sur la mise en œuvre les contenus déjà convenus, dont la bonne préparation pour la prochaine visite au Vietnam du chef d’état-major interarmées du Japon.



Auparavant, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a rendu une visite de courtoisie au ministre japonais de la Défense, Taro Kono, lors de la quelle le vice-ministre vietnamien de la Défense a adressé l’invitation au ministre japonais à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer à la réunion de l’ADMM+ prévue en octobre 2020.



Le ministre japonais a accepté l’invitation avec plaisir et a réaffirmé son soutien au Vietnam en Année de présidence de l'ASEAN 2020. Il a également exprimé la volonté d’organiser une réunion non formelle des ministres de la défense ASEAN-Japon en marge de l'ADMM+ au Vietnam. -VNA