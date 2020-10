Un séminaire de consultation sur le projet de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, a été organisé le 28 octobre à Hanoï. Photo: hanoimoi

Hanoï (VNA) – Un séminaire de consultation sur le projet de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, a été organisé le 28 octobre à Hanoï par l’Institut des stratégies de développement du Vietnam, revelant du ministère du Plan et de l’Investissement.

Ce séminaire a permis de recueillir des idées et opinions de nombreux experts et responsables d’associations d’entreprises, d’universités, ainsi que celles de partenaires de développement, sur les points de vue, les objectifs, les percées stratégiques à réaliser et les orientations de développement du secteur privé qui joue un rôle croissant pour le développement national, dans la période stratégique 2021-2030, a déclaré Nguyen Van Vinh, directeur adjoint de l’Institut des stratégies de développement du Vietnam.

Caitlin Wiesen, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a recommandé d’accorder la priorité aux objectifs de développement rapide mais durable, en association avec la protection de l’environnement et la garantie de l’harmonie entre les réalisations économiques et le bien-être social.

Les organes compétents doivent chercher à résoudre les défis et proposer des politiques exactes, favorisant les activités de start-up et d’innovation …, a-t-elle ajouté.

D’autres experts ont souligné la nécessité d’améliorer la qualité des institutions de l'économie de marché à orientation socialiste, de mobiliser efficacement des ressources humaines au service de la période de développement 2021-2030 ainsi que d’édifier des institutions économiques convenables et modernes. -VNA