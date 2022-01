Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung et son homologue d’Ouzbékistan ont coprésidé le 21 janvier la 5e Consultation politique en ligne entre les deux ministères des Affaires étrangères pour discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

To Anh Dung et Furkat Sidikov ont passé en revue la situation de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, convenu de nombreuses mesures pour renforcer les relations bilatérales dans le contexte de la situation épidémique compliquée, notamment l'échange en ligne et la reprise des contacts directs dans le cadre bilatéral et multilatéral.

Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance et souhaitait développer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec l'Ouzbékistan, en particulier dans les domaines où les deux parties disposent des potentiels tels que l'agriculture, le textile, l'économie, la culture, le tourisme, la main d'oeuvre... . Il s’est déclaré satisfait de la croissance positive du commerce bilatéral malgré l'impact de la pandémie.

Furkat Sidikov, de son côté, a hautement apprécié l'étroite coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères au cours des dernières années, notamment le maintien de la coopération lors des forums multilatéraux, le soutien mutuel lors des élections et la pose de la candidature à une organisation onusienne, tout en soulignant la volonté de l'Ouzbékistan de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans divers domaines.

Les deux parties ont également discuté de certaines questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale. - VNA