Hanoï (VNA) - La construction de la ligne ferroviaire Nord-Sud à grande vitesse doit garantir la modernité, la cohérence et la durabilité, conformément à l'option du Bureau politique définie dans la Conclusion No 49-KL/TW, a conclu la permanence du gouvernement dans un document publié par le bureau du gouvernement le 19 février.La permanence du gouvernement demande que le projet soit intégré dans un cadre de planification global, intégrant des prévisions stratégiques de la demande de transport pour tous les cinq modes aérien, routier, ferroviaire, maritime et fluvial, sur le long terme.Concernant le scénario d'investissement, le ministère du Transport et des Communications doit continuer à mener une recherche approfondie et à recueillir les opinions de nombreux experts afin de sélectionner le plan d’action le plus approprié.Une attention particulière doit être accordée à l'ajustement du cadre institutionnel, y compris à la loi révisée sur les chemins de fer et au mécanisme de libération des terrains, ainsi qu'à la restructuration de la Société des chemins de fer vietnamiens (VNR).Le ministère doit travailler en étroite collaboration avec le bureau du gouvernement pour étudier la création d'un groupe de travail chargé de mener à bien le projet, dirigé par le vice-Premier ministre Tran Hong Ha.Une solution optimale au projet devrait être soumise à la permanence du gouvernement et au Bureau politique en mars, tandis qu'un rapport d'étude de faisabilité du projet doit être présenté à l'Assemblée nationale pour examen cette année.D’autres tâches ont également été confiées à d’autres ministères et à des comités populaires des villes et provinces.Le ministère du Transport et des Communications est également chargé de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes pour travailler d'urgence avec la partie chinoise pour finaliser un protocole d'accord concernant l'investissement dans trois lignes ferroviaires Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, Hanoï - Dong Dang et Ha Long - Mong Cai, entre autres. -VNA