Hau Giang (VNA) – L’Association d’amitié Vietnam – République de Corée de la province de Hau Giang (Sud) a tenu le 13 décembre son deuxième congrès pour le mandat 2018-2023.

Le congrès a élu un comité exécutif de neuf membres et Mme Thai Thu Xuong a été réélue présidente de l’Association.

Park Sang Gyu, président du groupe Geumsan et conseiller auprès l’Association des Vietnamiens en République de Corée, a été élu président d’honneur de l’Association.

Lors du congrès, Le Tien Chau, président du Comité populaire de la province de Hau Giang, a apprécié les activités de l’Association d’amitié Vietnam – République de Corée de Hau Giang, lesquelles contribuent à consolider l’amitié entre la province et le pays du matin calme.

Il a demandé à l’association de renouveler ses contenus, de diversifier son mode de fonctionnement, de se concentrer sur la sensibilisation et l’augmentation des membres, de valoriser son rôle de passerelle et de profiter du soutien des organes compétents.

L’association devrait améliorer l’efficacité des échanges culturels avec les partenaires sud-coréens, créer de meilleures conditions pour les entreprises et les investisseurs venant y investir et y chercher des opportunités de coopération, a-t-il proposé.

Ces derniers temps, la province a mené de nombreuses activités de coopération avec les entreprises et localités sud-coréennes dans divers domaines.

Concrètement, Hau Giang a signé un protocole d’accord avec une organisation sud-coréenne pour la mise en place de villages répondant aux critères de la Nouvelle ruralité dans les districts de Long My et Phung Hiep. Elle a également conclu des protocoles d’accord et signé des documents de coopération avec plusieurs localités et secteurs sud-coréens. -VNA