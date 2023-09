Le président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernandez (gauche) à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) et de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba a rendu l'après-midi du 24 septembre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernandez, en visite au Vietnam pour participer à la célébration du 50e anniversaire de la visite historique du leader Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri.

Le vice-président de la VUFO, Nguyen Ngoc Hung a informé le président de l'Assemblée nationale cubaine des résultats de la coopération dans la mise en œuvre de l'accord d'amitié et de coopération avec l'Institut cubain pour l'amitié avec les peuples (ICAP) pour la période 2020-2025.

La VUFO est toujours prête à se coordonner avec l'ICAP et l'ambassade de Cuba à Hanoï dans l'organisation des activités de solidarité et d'amitié afin de promouvoir les relations traditionnelles entre les Partis et gouvernements et peuples des deux pays, a affirmé Nguyen Ngoc Hung.

Esteban Lazo Hernández a hautement apprécié les résultats de la coopération entre la VUFO, l'Association d'amitié Vietnam- Cuba et l'ICAP, soulignant que les activités de coopération entre les organisations d'amitié des deux pays avaient contribué à la consolidation de la solidarité particulière entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le président de l'Assemblée nationale cubaine a déclaré que sa visite au Vietnam était une suite contribuant à l’intensification de l'amitié Cuba-Vietnam.

La célébration du 50e anniversaire de la visite du leader cubain Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri sera une bonne occasion de se souvenir d’un moment historique marquant le développement des relations spéciales entre les deux pays, a-t-il ajouté. -VNA

source