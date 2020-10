Le temple Quan De, au 28 rue Hang Buom a été restauré. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Jeudi matin, le Comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem en collaboration avec l'Association du patrimoine culturel de Thang Long et l'Association de Planification et de Développement urbain de Hanoï a organisé un colloque intitulé "Conserver, restaurer et valoriser les valeurs patrimoniales du Vieux quartier de Hanoï dans le processus de développement de Thang Long-Hanoï".

Il s'agissait d'une des activités visant à célébrer le 1010e anniversaire de Thang Long-Hanoï, le 16e de la reconnaissance du Vieux quartier de Hanoï en tant que monument historique national et le 15e de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam.

Selon les scientifiques et gestionnaires, le Vieux quartier de Hanoï regroupe des facteurs importants pour reconnaître l'identité culturelle urbaine de la capitale.

Ces dernières années, l'arrondissement de Hoan Kiem a mis en œuvre plusieurs projets de restauration de vestiges, de sièges de bureaux et d'écoles au sein du Vieux quartier, afin d'apporter un nouveau visage, d'améliorer les conditions de vie des habitants et de conserver les valeurs matérielles. -VNA