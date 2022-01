Hanoin 1er janvier (VNA) - Les tortues de mer sont des animaux rares et menacés à l'échelle mondiale et protégés par de nombreux pays à travers le monde, dont le Vietnam qui, ces dernières années, a mis en place de nombreux programmes et plans d'action pour les préserver.

Une tortue femelle sur un lieu de ponte. Photo : VNA

Le parc national de Côn Dao dans la province de Ba Ria - Vung Tau est le premier endroit dans le pays à mettre en œuvre avec succès un programme de conservation des tortues marines. Le Vietnam a un littoral qui s'étend sur 3.260 km avec des milliers d'îles, qui abritent de nombreuses espèces de tortues marines telles que tortues luths, l tortues vertes, ... Ces espères sont actuellement protégées au niveau le plus élevé conformément aux lois vietnamiennes et internationales.

Sur cette base, de nombreuses localités ont formé des zones de conservation marine avec des activités de sauvetage, de protection des zones de ponte, des œufs, etc., typiquement Côn Dao.

M. Nguyen Khac Pho, directeur du Conseil de gestion du parc national de Côn Dao, a expliqué que depuis 1994, le Conseil de gestion du parc a mis en œuvre un programme de conservation des tortues marines avec trois contenus principaux : recherches sur les besoins écologiques des tortues marines, protection des habitats de nidification et des nids, construction de couveuses.

Photo : VNA

Le Comité de gestion du parc a également publié des règlements sur la protection des habitats et des lieux de ponte associées aux activités écologiques.

Selon M. Nguyen Khac Pho, le parc est le premier endroit au Vietnam à mettre en œuvre avec succès un programme de conservation des tortues marines. Con Dao représente à lui seul environ 90% du nombre de tortues marines au Vietnam. En 2021, le parc national a enregistré des pontes toute l'année, de janvier à novembre, et concentrées de juin à octobre.

Les données au 20 novembre 2021 ont montré que 1 956 nids ont été enregistrés sur 13 plages du parc et environ 647 femmes se sont rendus sur les lieux de nidification.

Jusqu'à présent, la protection des tortues marines est un succès remarquable du parc national.

En 2022, le Comité de gestion mettra en œuvre un plan pour gérer et conserver les tortues marines, nettoyer et niveler le sol pour créer des conditions favorables à la ponte... En outre, il coopérera avec la Sarl Con Dao Resort pour mettre en œuvre un projet de restauration et de conservation des zones de ponte à Dat Doc pour la période 2021-2025, et avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles via un programme de volontariat en 2022.

Côn Dao est devenue une importante zone de conservation des tortues marines au Vietnam, dans la région et même le monde. Le parc national est la première unité du Vietnam à devenir membre du réseau "Conservation des tortues marines dans l'océan Indien - Asie du Sud-Est" (IOSEA). Il est aussi le 11ème membre de ce réseau.- VNA