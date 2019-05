Le mausolée du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA



Moscou (VNA) – Des distinctions honorifiques du Vietnam ont été remises le 28 mai à deux collectifs et 23 individus russes pour leurs contributions aux soins de conservation du corps du Président Ho Chi Minh.



Le centre de recherches biomédicales de Moscou et la société par actions de l’Institut de recherches scientifiques sur l’industrie du caoutchouc de la Fédération de Russie se sont vu décerner l’Ordre du Travail de deuxième classe et l’Ordre de l’Amitié de l’Etat vietnamien.



Des dirigeants de ces deux établissements, des scientifiques, le commandant en chef du mausolée de Lénine, d’anciens ambassadeurs de Russie au Vietnam, ont reçu les Ordres de l’Indépendance, du Travail, de l’Amitié et d’autres nobles insignes.



L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, a rappelé le grand soutien de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) pour le Vietnam pendant sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale, ainsi que dans la construction du mausolée et les soins de conservation du corps du Président Ho Chi Minh. Il a souligné que le Vietnam gardait toujours en sa mémoire les assistances de l’URSS et de la Fédération de Russie.



Le colonel Bui Hai Son, chef adjoint du Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, a insisté sur les activités régulières de coopération avec l’URSS et la Russie ces 50 dernières années. Selon lui, en 2004, le Vietnam est déjà parvenu à produire lui-même des produits spéciaux pour la conservation du corps du Président Ho Chi Minh. Cependant, il a continué de bénéficier d’aides russes, dont des transferts de technologies, pour améliorer l’efficacité du travail. Actuellement, le mausolée du Président Ho Chi Minh accueille en moyenne 10.000 visiteurs. -VNA