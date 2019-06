L'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (2e de droite à gauche). Photo: VNA



Genève (VNA) - Dans le cadre de sa 41è session, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a organisé le 28 juin à Genève une discussion sur le droit des femmes et le changement climatique.

Basée sur la mise en œuvre de la Résolution sur le changement climatique et les droits des femmes, conjointement rédigée par le Vietnam, les Philippines et le Bangladesh lors de la 38e session du Conseil des droits de l'homme, cette discussion a attiré la participation des représentants de nombreux pays et d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales.

Les orateurs ont appelé à renforcer le rôle de leadership des femmes dans l'élaboration d'une politique mondiale sur la résilience au changement climatique; et à accroître l'accès à la nourriture, au logement, à l'eau potable, à l'éducation en faveurs des femmes et des filles, notamment dans les pays en voie de développement.

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné que plus de 70% de la population vietnamienne dont les femmes et les filles, sont touchées par les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes. Dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour faire face au changement climatique, le Vietnam a intégré les mesures visant à renforcer la résilience des femmes devant l'impact du changement climatique et accélérer leur participation à l'élaboration des documents sur l'adaptation au changement climatique.

Le Vietnam encourage également les ONG, les organes de l'ONU et les organisations internationales à promouvoir la capacité des femmes dans la résilience au changement climatique.

En outre, Duong Chi Dung a également souligné l'importance du respect des engagements selon la Convention cadre de l'ONU et la Convention de Paris sur le changement climatique. Le Vietnam était toujours prêt à renforcer la coopération internationale en ce domaine, a-t-il ajouté.

La 41è session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lieu du 24 juin au 12 juillet. Le Vietnam participera à la réunion adoptant les rapports sur l'examen périodique universel (EPU ou UPR en anglais). Le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines présenteront le projet de résolution sur les droits des personnes handicapées dans le contexte du changement climatique. -VNA