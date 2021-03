Une session du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo: AFP/VNA



New York (VNA) – Le Vietnam assumera la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité des Nations unies en avril prochain. Il s’agira de la deuxième fois que le Vietnam assumera ce poste pendant son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

A cette occasion, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a précisé les priorités du pays durant sa prochaine présidence.

La première priorité concerne l'organisation de l'événement ayant le thème ''Renforcement de la coopération entre l’ONU et les organisations régionales pour promouvoir l'instauration de la confiance et le dialogue dans la prévention et la résolution des conflits''.

Le Vietnam présidera le 19 avril cet événement qui réunira les membres du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général des Nations Unies a confirmé sa participation à cet événement. En outre, les dirigeants de l'ASEAN, de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) ont également été invités.

Le deuxième événement est la règlement des conséquences des mines et des engins explosifs, le maintien d'une paix durable et le renforcement de la cohésion pour une action plus efficace. Le Vietnam envisage d’organiser un débat ouvert le 8 avril prochain.

Le troisième est la protection des infrastructures essentielles à la vie des populations dans les conflits armés. Le Vietnam prévoit d’organiser une réunion le 28 avril.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy a également indiqué les défis durants la prochaine présidence du Vietnam, come les questions au Myanmar, en République démocratique populaire de Corée, au Yémen, en Syrie…, etc

Un autre événement important sur le sujet de violation sexuelle dans les conflits se déroulera également le 14 avril

Le Vietnam définit l’objectif de marquer son empreinte au poste de présidence du Conseil de sécurité via les déclarations présidentielles, les résolutions que le Vietnam et d’autres pays du Conseil de sécurité sont en train d’élaborer. -VNA