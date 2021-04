L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU). Photo : VNA



New York (VNA) - Le 20 avril, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a présidé un dialogue interactif informel du Conseil de sécurité sur le processus électoral et la situation sécuritaire en Somalie.



Après de nombreux efforts du Vietnam, en tant que président du Conseil de sécurité de l'ONU en avril 2021, c'était la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU s’est réuni au siège depuis le début de 2021.



Lors du dialogue, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a exhorté toutes les parties à s'abstenir de toute action qui pourrait compliquer la situation en Somalie et dans la région. Il a appelé le gouvernement fédéral de Somalie et les États membres à ignorer les divergences, à reprendre le dialogue et à redoubler d'efforts pour parvenir à un consensus politique sur la tenue des élections sur la base de l'accord du 17 septembre 2020.



L'ambassadeur a également réaffirmé le soutien du Vietnam au rôle intermédiaire des Nations Unies et des organisations régionales, en particulier l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), pour aider à résoudre l'impasse politique en Somalie.



Le diplomate a exprimé son soutien au peuple somalien dans ses efforts pour la paix, la stabilité et le développement et a appelé la communauté internationale à aider la Somalie à atteindre cet objectif sur la base du respect du droit international et de l'indépendance et de la souveraineté de la Somalie.-VNA