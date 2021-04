Les forces de sécurité à El Geneina au Darfour Occidental. Photo: AFP/VNA

New York (VNA) – L'ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Dinh Quy a salué le 14 avril à New York les évolutions positives au Soudan ces derniers temps.

S’exprimant lors d’un dialogue non officiel en ligne du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Darfour (Soudan), l’ambassadeur Dang Dinh Quy a souhaité voir le gouvernement de transition et les parties prenantes au Soudan mettre en œuvre pleinement l’accord de paix signé le 3 octobre 2020.

Il a exprimé sa préoccupation face aux récents actes de violence au Darfour, qui ont causé la mort de civils, y compris des femmes et des enfants, et a en même temps appelé le gouvernement du pays africain à s'efforcer de garantir la sécurité des ses habitants, ainsi que la résolution des causes profondes de ces incidents.

Soulignant la nécessité de renforcer le dialogue et la réconciliation entre les communautés, le diplomate vietnamien a appelé à assurer une coopération étroite entre le gouvernement du Soudan et la Mission intégrée de l’ONU pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), les organisations régionales et d'autres pays, dans le processus de transition dans ce pays, afin de maintenir les acquis, en contribuant à promouvoir la paix et le développement au Soudan.

Volker Perthes, représentant spécial pour le Soudan et chef de la Mission intégrée de l’ONU pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), a reconnu les efforts du gouvernement soudanais dans la stabilité de la situation au Darfour Occidental, tout en soulignant que la MINUATS et les organes concernés onusiens soutiendront activement le processus de transition au Soudan, conformément à l’accord de paix signé le 3 octobre 2020. -VNA