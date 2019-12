Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Parti (droite), remet l'Ordre du Travail de première classe à l’Union des organisations d’amitié du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’Union des organisations d’amitié du Vietnam doit servir de passerelle entre la diplomatie populaire, la diplomatie du Parti et la diplomatie de l’Etat, a souligné jeudi Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Parti, lors du 6e Congrès national de cette Union (mandat 2019-2024) à Hanoï.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Tran Quoc Vuong a déclaré tenir en haute estime les efforts de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et de ses membres pour renforcer l’amitié et la coopération entre les Vietnamiens et les peuples d’autres pays dans le monde.

S’agissant des orientations futures, Tran Quoc Vuong a suggéré à l’Union des organisations d’amitié du Vietnam de se concentrer sur l’approfondissement de l’amitié avec les pays voisins, les pays membres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est), les régions importantes et les grands centres économiques et culturels du monde, afin de contribuer à la défense des intérêts nationaux, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, les progrès sociaux et le développement. Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères.

A cette occasion, Tran Quoc Vuong a décerné l’Ordre du Travail de première classe à l’Union des organisations d’amitié du Vietnam pour ses contributions notables au développement et à la défense de la Patrie.

Pendant son dernier mandat (2014-2019), l’Union des organisations d’amitié du Vietnam a accueilli 4.650 délégations étrangères, organisé environ 3.000 événements diplomatiques et séances de travail avec des partenaires internationaux. Elle a grandement contribué à la mobilisation des aides d’ONG étrangères. Depuis 2014 à juin 2019, près de 1,6 milliard de dollars d’aides d’ONG étrangères pour le Vietnam a été décaissé. Actuellement, le Vietnam maintient des relations avec 1.171 ONG. -VNA