Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Pham Cong Tac, président de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie pour le mandat 2020-2025. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 5e Congrès national de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie pour le mandat 2020-2025 a eu lieu le 10 octobre à Hanoï.



Les participants ont élu un nouveau comité exécutif de 41 membres. Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Pham Cong Tac a été élu président de l'Association pour le mandat 2020-2025.



L'Association d'amitié Vietnam-Hongrie comprend près de 1.400 membres. En 2020, pour partager les difficultés avec le peuple hongrois lors de la pandémie de COVID-19, les membres de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie ont fait des dons pour acheter 10.400 masques faciaux et les offrir au peuple hongrois à travers l'ambassade de Hongrie au Vietnam.



Lors du Congrès, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a décerné l’insigne «Pour la paix entre les nations» et des certificats de mérite à des individus et collectifs de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie ayant eu des contributions importantes à la diplomatie populaire lors du dernier mandat. -VNA