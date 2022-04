Panorama du Congrès. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Dans la matinée du 9 avril, l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge a organisé son 3e Congrès à Phnom Penh.



Les participants ont élu un nouveau comité exécutif pour le mandat 2021-2026, composé de 85 membres. Chau Van Phi, président du comité exécutif pour le mandat 2016-2021, a été réélu.



Lors du congrès, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a déclaré apprécier les efforts de l’Association dans la défense des droits et intérêts légitimes de ses membres, ainsi que dans le soutien aux personnes d’origine vietnamienne en situation difficile.



Le diplomate a encouragé l’Association à renforcer ses liens avec les autorités locales. Il lui a également suggéré d’intensifier la communication pour encourager les gens à améliorer leurs conditions de vie et contribuer au développement des relations entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA