Hanoi (VNA) - À 6h le 30 mai, le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a déclaré qu'un nouveau cas de COVID-19 avait été confirmé, portant le nombre total à 328 cas.

La patient 328 est un enfant d’un an qui a été mis en quarantaine à l'entrée et n'a pas pu infecter la communauté. Il a eu un contact près avec le patient 314 revenu de la Russie sur le même vol. Le 13 mai, ces patients de la Russie sont arrivés à l'aéroport de Van Don sur le vol VN0062, isolés au régiment 125, dans la province de Hai Duong (Nord). Le même jour, le patient a été échantillonné pour le test qui a donné un résultat négatif. Le 28 mai, le centre du contrôle des maladies de la province de Hai Duong a prélevé un quatrième échantillon qui a donné un résultat positif. Le 29 mai, les résultats des tests de l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie ont donné des résultats positifs pour le SRAS-CoV-2. Actuellement, ce patient est isolé et traité à l'hôpital des maladies tropicales de Hai Duong.

Ainsi, jusqu'à cette date, le nombre total de cas sur le vol VN0062 était de 34 cas, tous mis en quarantaine immédiatement après l'entrée.

A partir du 6h le 16 avril jusqu’à 6h le 30 mai, c'est-à-dire, 44 jours consécutifs au Vietnam, il n'y a pas d'infection dans la communauté. 7 870 personnes en contact étroit ou revenues de l’étranger sont isolés.

Selon le sous-comité national de traitement, le comité de direction de l'épidémie de COVID-19, à ce jour, 279 des 328 patients de COVID-19 sont guéris (représentant 85% de tous les cas de COVID -19 dans le pays).

Les 49 autres patients sont traités dans 9 hôpitaux provinciaux et centraux dans un état de santé stable. Actuellement, il y a 9 patients ayant le premier résultat négatif avec le virus du SRAS-CoV-2 et 17 patients avec le résultat négatif 2 fois ou plus avec le virus du SRAS-CoV-2. -VNA