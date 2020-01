La rencontre entre le général de division Vu Chien Thang (droite) et les délégations militaires des pays membres de l’ASEAN. Photo: QDND

Da Nang (VNA) - Le général de division Vu Chien Thang, chef du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, également chef de la délégation vietnamienne à la conférence du groupe de travail des officiels militaires de haut rang de l'ASEAN (ADSOM-WG) et la conférence du Groupe de travail des hauts officiels militaires de l'ASEAN élargie (ADSOM+WG), a eu des rencontres bilatérales le 8 janvier à Da Nang avec des délégations militaires des pays membres de l’ASEAN venant dans cette ville du Centre pour participer à ces événements.

L’ADSOM-WG et l’ADSOM+WG ont réuni des responsables de la défense des pays membres de l'ASEAN, de ses pays partenaires et du Secrétariat de l'ASEAN pour préparer le contenu de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et d’ADMM+.

Le succès des premières conférences en 2020 dans les domaines du militaire et de la défense contribuera considérablement au succès de l'Année de l'ASEAN 2020 ainsi qu'à affirmer le rôle et la position de l'Armée populaire du Vietnam dans l'intégration internationale.

L’ADSOM-WG et l’ADSOM+WG auront lieu du 9 au 11 janvier à Da Nang. -VNA