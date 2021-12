Hanoï, 23 décembre (VNA) – La Conférence-bilan sur les informations des relations extérieures, la propagande sur les mers et les îles et les questions frontalières s’est déroulée le 23 décembre à Hanoi.

Le président de la Commission centrale de Propagande et d’Éducation du Parti Nguyên Trong Nghia. Photo : VNA

Le vice-président de la Commission centrale de Propagande et d’Éducation du Parti, Phung Xuân Nha, a déclaré que la direction du travail d'informations des relations extérieures et la propagande sur la mer, les îles et les questions liées aux frontières terrestres cette année ont été menées de manière uniforme, cohérente et en temps opportun, en mobilisant l'engagement de l'ensemble du système politique et en créant un large consensus.



Il a noté que des informations diverses, multidimensionnelles et convaincantes ont été fournies pour vulgariser les points de vue et les politiques du Vietnam sur le règlement des problèmes liés à la frontière, aux mers, aux îles et aux droits de l'homme, ceux qui attirent l'attention du public comme la lutte contre le COVID-19, ainsi que que les contributions du pays aux efforts internationaux en faveur de la paix, de la sécurité, du développement et du progrès.



Le président de la Commission centrale de Propagande et d’Éducation du Parti Nguyên Trong Nghia, qui est également à la tête du Comité directeur du travail d'information des relations extérieures, a souligné les tâches prioritaires pour 2022, demandant aux forces impliquées dans le travail de réformer la pensée dans le travail pour garantir au plus haut possible les intérêts de la nation et du peuple et contribuer à rehausser le prestige et la stature du pays et du Parti communiste du Vietnam sur la scène internationale.



De plus, il faut lutter résolument contre les points de vue erronés et les argumentations dénaturées, rester proactifs en matière d'information et répondre efficacement à toutes les circonstances et incidents.



Le responsable a également exigé la poursuite de la réforme des contenus et la diversification des méthodes de diffusion de l'information en langues étrangères, créant ainsi des produits d'information répondant aux exigences du développement international et national dans le nouveau contexte.



«Les informations et la propagande sur les questions maritimes et frontalières devront être plus flexibles et plus créatives, l’objectif étant finalement de recueillir le soutien de la population», a-t-il dit.

À cette occasion, la Commission centrale de Propagande et d’Éducation a remis des satisfecits aux collectivités et individus ayant obtenu de bons résultats. - VNA