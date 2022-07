Photo :VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence dont le but était de faire le bilan des activités bancaires du premier semestre et de définir les missions pour le reste de l’année a eu lieu le 15 juillet à Hanoi.



Le secteur s’est fixé pour objectif de réduire de 0,5 à 1% le taux d’intérêt bancaire, de stabiliser les taux de change dans le contexte d’une forte hausse des prix et de maintenir le taux d’inflation à 4% malgré une forte augmentation de ce taux dans le monde, a indiqué la gouverneure de la Banque d’État, Nguyên Thi Hông.



La Banque d’État continuera de gérer de manière flexible les politiques monétaires, en tenant compte des politiques fiscales et macroéconomiques afin de maîtriser l’inflation, a-t-elle affirmé. - VOV/VNA

source