Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh (au milieu), et le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (à gauche), lors de la conférence. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – Une conférence a eu lieu le 4 mars à Kien Giang dans le but de dresser le bilan de 20 ans de travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge.



Cet événement a été organisé par le ministère des Affaires étrangères dans la ville de Phu Quoc, province méridionale de Kien Giang, en présence de Pham Binh Minh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent.



Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a déclaré apprécier les réalisations dans les négociations concernant la démarcation et le bornage ainsi que la gestion et la protection de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge depuis 1999. Il a affirmé que ces réalisations témoignaient de la bonne volonté et des efforts du Vietnam et du Cambodge pour résoudre la question frontalière.



Le Parti et l’État accordent toujours une grande priorité à la consolidation et au développement des relations avec le Cambodge dans un esprit de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme", a-t-il souligné, avant de se déclarer convaincu que la démarcation et le bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge connaîtraient des progrès dans les temps à venir.



Les progrès dans la démarcation et le bornage de la frontière terrestre apporteront des contributions significatives au 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et au succès de l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge – 2022, a-t-il affirmé.



De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que la conférence était très importante pour confirmer l'achèvement des travaux de démarcation et de bornage d'environ 84% de la frontière terrestre Vietnam - Cambodge.



Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères, le Vietnam et le Cambodge ont achevé la démarcation d'environ 1.045 km de frontière, construit 2.047 bornes frontalières à 1.553 positions... -VNA