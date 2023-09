Hanoi (VNA) – Placée sous le thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers la transformation numérique et l'innovation », la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires aura lieu du 14 au 18 septembre à Hanoi.

Il s'agit de la seule activité étrangère multilatérale importante organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) cette année.

Ainsi, l'AN continue à travailler avec l'Union interparlementaire (UIP) pour promouvoir l'objectif d'autonomisation des jeunes et d'élargir leur participation à la résolution des problèmes mondiaux actuels.

Cette conférence se concentrera sur la promotion de la mise en œuvre des ODD à travers la transformation numérique et l'innovation.

La réalité montre que les progrès dans la mise en œuvre des ODD sont encore trop lents. Selon les Nations Unies, seuls 12 % des ODD sont en bonne voie. Cette situation exige que la communauté internationale redouble d’efforts et réalise des avancées notables pour atteindre les ODD d’ici 2030.

Par conséquent, cet événement sera l'occasion pour les jeunes parlementaires du monde entier de discuter des actions parlementaires visant à promouvoir le rôle des jeunes pour réaliser les ODD, et ce grâce à la transformation numérique, à l'innovation ainsi qu'à la promotion de la diversité culturelle pour le développement durable.

En accueillant cette conférence, l’AN du Vietnam réaffirme son rôle et sa responsabilité envers l’UIP. La conférence témoigne aussi de l'attention et de la préoccupation du Vietnam envers la jeunesse et les problèmes internationaux...

Le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, s’est déclaré convaincu que la conférence aiderait les jeunes parlementaires, les parlementaires en général, à connaître des changements plus forts, en vue de réaliser les ODD.

Il a hautement apprécié l'excellente coopération de l'AN et du Secrétariat national du Vietnam dans la préparation de cette conférence. -VNA