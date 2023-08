Le professeur Tran Thanh Van, président de l'association "Rencontres du Vietnam", lors de la conférence. Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) – La conférence internationale « Windows on the Universe » (Fenêtres sur l'univers) a commencé le 7 août à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), réunissant près de 200 scientifiques et conférenciers.



L'événement est organisé par le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), l'association "Rencontres du Vietnam", le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire provincial de Binh Dinh.



Il s'agit d'un forum académique permettant aux participants de discuter des dernières découvertes en physique des particules, en physique des hautes énergies et en astronomie.



Le professeur Tran Thanh Van, président de l'association "Rencontres du Vietnam", a souligné que cette conférence était une opportunité pour les jeunes chercheurs de présenter leurs idées et de participer à des discussions avec des chercheurs expérimentés, créant ainsi des coopérations scientifiques et un espace de développement pour les jeunes scientifiques.