Photo : asean.org Hanoï (VNA)- Une conférence internationale placée sur le thème « La migration et la santé des migrants dans l'ASEAN » a eu lieu sous forme hybride le 26 juin à Hanoï. La conférence a attiré plus de 160 dirigeants, experts et chercheurs des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Organisée par le ministère de la Santé, le secrétariat de l'ASEAN, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette conférence constituait un forum permettant de discuter du renforcement de la coopération entre les États membres de l'ASEAN pour améliorer la santé des migrants et promouvoir une vie saine en leur faveur.



Lors de l'événement, les délégués ont appelé au renforcement des activités de coopération pour améliorer leur accès aux services de santé, en particulier les migrants transfrontaliers.



Selon les rapports présentés lors de l’événement, l'ASEAN est la région qui compte le plus grand nombre de migrants internationaux en Asie, après l'Inde et la Chine. La migration a causé pour la région des fardeaux complexes en matière de sécurité sanitaire .



S'exprimant à la conférence, la vice-ministre de la Santé Nguyen Thi Lien Huong a souligné que cet événement était une bonne occasion pour les États membres de l'ASEAN de cerner la situation actuelle et les tendances migratoires dans la région et dans le monde, ainsi que leurs impacts sur le développement socio-économique. "Nous devons partager des expériences, des initiatives et des modèles politiques pour renforcer la coopération entre les pays de l'ASEAN, ainsi qu'entre l'ASEAN et ses partenaires pour promouvoir et améliorer la santé des migrants", a-t-elle ajouté.



De son côté, la cheffe de la délégation de l'OIM au Vietnam, Park Mihyung, a dit que l’OIM et les États membres de l'ASEAN réalisaient des progrès notables dans la promotion des programmes d'action de santé des migrants conformément aux objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (The Global Compact for Migration-GCM).



La santé des migrants est l'une des priorités de l'ASEAN dans le cadre de son programme de développement de la santé post-2015. -VNA