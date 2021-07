Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a organisé jeudi soir à Hanoï une conférence virtuelle pour accélérer la diplomatie économique au service du double objectif au cours des six derniers mois de 2021.

C'est la première fois que le ministère des Affaires étrangères organise une telle conférence en ligne avec la participation de l'ensemble des 96 ambassadeurs et chefs de représentation vietnamienne à l'étranger pour discuter des mesures concrètes visant à promouvoir la diplomatie économique au service de la prévention et du contrôle de l'épidémie, et contribuer à la réalisation des objectifs de développement socioéconomique au cours du 2e semestre de l'année.

Lors de l'événement, le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a souligné que le point le plus brillant de la diplomatie économique au cours du premier semestre de l'année était la "diplomatie vaccinale”, qui avait contribué aux résultats du pays dans la mobilisation et la réception de plus de 14 millions de doses de vaccins anti-COVID-19.

Pendant ce temps, le ministère des AE a également traité de manière proactive les problèmes qui se posaient dans les relations économiques avec d'autres pays, et a mis en relation de nombreux investisseurs avec les localités et les entreprises vietnamiennes.

Le ministre a chargé les chefs de représentation vietnamienne à l'étranger de bien accomplir cinq tâches, dont la promotion de la "diplomatie vaccinale" (y compris les médicaments de traitement du COVID-19) ; la surveillance et la détection de nouvelles tendances pendant et après le COVID-19 pour informer et conseiller le gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies et orientations de développement du pays ; l'élargissement et l'approfondissement de la coopération économique avec des partenaires importants, en tirant parti des accords de libre-échange ; la promotion des activités de connexion entre les localités et les entreprises, la promotion de l'économie externe pour s'adapter au contexte du COVID-19 ; l'élaboration proactive des plans et des feuilles de route pour la reprise de la coopération économique, le déplacement et les voyages entre le Vietnam et d'autres pays. –VNA