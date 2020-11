Photo : thanhnien.vn



Hanoï (VNA) – Le Comité national sur la jeunesse du Vietnam et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh ont organisé le 3 novembre une conférence en ligne des leaders de la jeunesse de l’ASEAN, en marge du 37e Sommet du bloc régional.



Cet événement a été présidé par Nguyen Anh Tuan, secrétaire permanent du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, président de la Fédération de la jeunesse du Vietnam. Étaient présents des dirigeants d'agences de niveau ministériel en charge des affaires de la jeunesse des pays de l’ASEAN.



« Avec près de 220 millions de personnes, les jeunes représentent un tiers de la population de l'ASEAN et constituent une force importante contribuant au développement socio-économique de chaque pays et à la croissance continue de la Communauté de l'ASEAN », a déclaré Nguyen Anh Tuan, avant de se déclarer convaincu que les jeunes de l’ASEAN contribueraient au succès du Plan directeur pour la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025.



Les participants de la conférence ont discuté des contenus liés au développement de la jeunesse et à la coopération entre les jeunes de l'ASEAN.



Le Vietnam s’est engagé à appliquer le Plan d’action de la jeunesse de l’ASEAN pour 2021-2025, en particulier les contenus dans trois domaines à lui assignés que sont jeunes bénévoles, soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et amélioration des compétences des jeunes pour répondre aux exigences de la quatrième révolution industrielle.



Les participants ont enfin approuvé une Déclaration commune sur le thème "Renforcer la coopération des jeunes pour une ASEAN cohésive et réactive" qui sera soumise aux dirigeants de l’ASEAN lors du 37e Sommet de l'ASEAN.-VNA