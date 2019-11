Une exposition de nouveaux produits et équipements médicaux a lieu dans le cadre de la Conférence d’ophtalmologie du Vietnam 2019. Photo : internet

Nghe An (VNA) – La Conférence d’ophtalmologie du Vietnam 2019 a débuté le 24 octobre à Nghe An (Centre).

Organisée par la Société ophtalmologique du Vietnam (Vietnam Ophthalmological Society), l’Hôpital national d’ophtalmologie, l’Hôpital d’ophtalmologie de Nghe An, cette conférence voit la participation de plus de 2.000 délégués vietnamiens et 80 experts étrangers venus de France, d’Italie, du Japon, de Thaïlande, d’Australie, de Singapour, de République de Corée… Une cinquantaine d’entreprises pharmaceutiques sont également présentes.

Les organisateurs de la conférence ont reçu plus de 200 rapports sur le glaucome, la cataracte, l’ophtalmologie pédiatrique, la cornée, la prévention de la cécité.

Dans le cadre de cette conférence de trois jours, sont également prévus la présentation de plusieurs nouvelles techniques et des cours de formation de courte durée.

La conférence offre aux participants l’opportunité d’échanger des expériences professionnelles et de s’informer de derniers travaux de recherches dans l’ophtalmologie dans le monde.

A cette occasion, une exposition de nouveaux produits et équipements médicaux est organisée, avec 52 stands de compagnies pharmaceutiques vietnamiennes et étrangères. -VNA