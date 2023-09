Le Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de maintien de la paix des Nations Unies (CEPPP) ouvert le 13 septembre à Hanoi a été co-présidé par le Vietam et le Japon. Cet événement rentrait dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN-Plus (ADMM ).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh conduit une haute délégation vietnamienne à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, du 17 au 23 septembre aux États-Unis, où il enverra un message sur un Vietnam qui participe de manière plus active, proactive et efficace au travail commun de l’ONU.

La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires a été organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam avec la participation des centaines jeunes parlementaires des parlements membres de l'Union interparlementaire (UIP). Ils sont tous impressionnés par le développement du Vietnam, son organisation succès de la conférence et son hospitalité. ​

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang ont terminé avec succès leur voyage d'affaires en Chine pour assister à l’Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet des affaires et des investissements Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi.