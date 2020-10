Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La conférence virtuelle des experts du Sommet d'Asie de l'Est (EAS) sur la coopération en réponse au COVID-19 a eu lieu sous la co-présidence du Vietnam (en tant que président de l'ASEAN et de l'EAS 2020) et de l'Indonésie (en tant que président de la conférence des hauts officiels sur le développement sanitaire (SOMHD) de l'ASEAN).

S'inscrivant dans le cadre des initiatives conjointes du Vietnam et de l'Indonésie, cette conférence visait à renforcer la coopération dans l'EAS pour lutter contre le COVID-19 et les situations d'urgence de santé publique dans l'avenir, à atténuer les impacts négatifs causés par l'épidémie, contribuant à améliorer la capacité de réponse efficace de l'EAS devant les défis émergents dans la région.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de la délégation des hauts officiels de l'ASEAN (SOM ASEAN) du Vietnam, l'ASEAN a valorisé l'esprit cohésif et proactif et a mis en oeuvre des efforts d'une communauté unie, collaboré étroitement avec les partenaires pour faire face efficacement à l'épidesmie.

Il a également proposé aux partenaires de l'EAS de continuer de soutenir les initiatives de l'ASEAN sur la réponse au COVID-19 et aux autres épidémies dans l'avenir.

Il a demandé aux participants de discuter des mesures concrets pour améliorer l'efficacité de coopération de l'EAS dans le contrôle et l'empêche de la pandémie, atténuer les impacts socio-économiques et accélérer la relance durable.

Le chef de SOM ASEAN de l'Indonésie, Ngurah Swajaya a appelé les partenaires de l'EAS à aider l'ASEAN à renforcer la capacité médicale dans la lutte contre la pandémie, à collaborer dans la recherche et le développement du vaccin et des médicaments de traitement du COVID-19.

A cette occasion, les experts de l'EAS ont partagé de nouvelles informations sur l'épidémie et ont convenu de renforcer la collaboration étroite pour faire face au COVID-19. -VNA