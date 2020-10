Lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Conférence de promotion du commerce des TIC Vietnam - Amérique latine 2020 a eu lieu dans la soirée du 29 octobre à Hanoï et aux points de pont des pays en Amérique latine.

L'événement, tenu virtuellement par le ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam en coordination avec l'ambassade de 11 pays d'Amérique latine à Hanoï (Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Cuba, Haïti, Mexique, Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela), a vu la participation des secteurs, branches, associations et entreprises opérant dans le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) au Vietnam et dans les 11 pays d'Amérique latine.

Ayant pour thème "Connexion numérique Vietnam - Amérique latine", la conférence vise à promouvoir davantage le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le lien entre le Vietnam et d'autres pays d'Amérique latine.

Notamment, dans le contexte de la propagation mondiale de l'épidémie de COVID-19, la plateforme numérique et la 4e révolution industrielle sont des outils efficaces pour mettre en contact plus facilement des pays géographiquement éloignés mais ayant une volonté de coopération et de développement mutuel.

Lors du forum, les délégués ont discuté sur le programme national de transformation numérique, du marché numérique, des plateformes de création numérique "make in Vietnam", ainsi de la mise à jour de la politique de transformation numérique des pays d'Amérique latine.

De nombreuses autres activités ont également eu lieu dans le cadre de l'événement, notamment une exposition de photos sur le pays et le peuple vietnamien et une programme de présentation des produits typiques des entreprises de TIC vietnamiennes (BKAV, VNPT, Viettel). -VNA